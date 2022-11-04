ديوان المحاسبة يناقش إجراءات التعاقد مع الشركات الدولية لمراجعة المؤسسات والهيئات

بحث وفد من ديوان المحاسبة الليبي بمقر شركة المراجعة الدولية (RSM) بمدينة لندن استكمال إجراءات التعاقد مع فريق خبراء الشركة المصنفة من العشرة الأوائل دوليا، لمراجعة بعض المؤسسات والهيئات.

يأتي ذلك في إطار مساعِ الديوان إلى الاستفادة من خدمات خبراء شركة المراجعة الدولية «RSM» استعدادا للاستعانة بهم في أعمال المراجعة التي يعتزم الديوان تنفيذها لبعض الجهات والمؤسسات الليبية، حيث يستهدف الجهات والمؤسسات العامة بعملية المراجعة التي يعتزم تنفيذها بعد التعاقد مع شركة المراجعة الدولية خلال الفترة المقبلة في إطار عمليات الديوان المحددة وفق القانون.

وتأتي زيارة الوفد إلى لندن تجهيزاً لزيارة رئيس الديوان في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر إلى لندن لتوقيع عقد مراجعة بعض من الاستثمارات الليبية بالخارج وقطاع النفط.

وللإشارة، فإن شركة «RSM» هي شبكة مراجعة ومحاسبة دولية مسجلة في انجلترا ومقرها العاصمة البريطانية لندن تأسست في العام 2015، وتضم شركات محاسبة متعددة الجنسيات ما يجعلها تشكل سادس أكبر شبكة خدمات محاسبية مهنية في العالم من حيث الإيرادات.