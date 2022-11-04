الاقتصاد والتجارة تبحث آلية توحيد الخطاب الإعلامي مع الجهات التابعة لها

بحث مدير مكتب الاعلام وتقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد والتجارة عماد عاشور، آلية توحيد الخطاب الإعلامي وتعزيز دور الاعلام بقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع كل من مديرو مكاتب الاعلام بالجهات التابعة للوزارة ، المنطقة الحرة بمصراتة، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى المتوسطة، مركز تنمية الصادرات ، هيئة الاشراف على التأمين ، صندوق موازنة الأسعار، وشبكة ليبيا للتجارة .

وأكد عاشور على أهمية دور الاعلام في متابعة نشاط الوزارة والجهات التابعة لها وكافة المستجدات بالقطاع وخلق تواصل إيجابي بين المؤسسة والجمهور، مشيراً الى توجيهات وزير الاقتصاد والتجارة بضرورة توظيف الاعلام في توعية وإرشاد المواطن وخلق قنوات تواصل مباشرة تسهم في تمكين المؤسسة من تقديم الخدمات وتحسين مستوى الأداء بالقطاع.