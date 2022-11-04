البدء في إجراءات تسجيل الدفعة (52) لطلبة معهد النفط للعام الدراسي 2022 – 2023

طرابلس 04 نوفمبر 2022 (وال)- باشرت بمقر معهد النفط للتأهيل والتدريب الرئيسي بطرابلس، إجراءات تسجيل الدفعة (52) لطلبة المعهد للعام الدراسي 2022 – 2023.

وحضر عملية التسجيل رئيس وأعضاء لجنة الإدارة بالمعهد، وأعضاء اللجنة المركزية من المؤسسة ووزارة العمل، المُشكّلة بموجب قرار رئيس المؤسسة بشأن تشكيل لجان قبول متدربين جدد بمعهد النفط للتأهيل والتدريب والمركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية بالزاوية.

وتتمثل هذه اللجان في (17) لجنة موزعة على المدن الليبية الأتية: (طرابلس، الزاوية، مصراتة، صبراتة، غريان، ترهونة، بنغازي، البيضاء، طبرق، الكفرة، سبها، الجفر، أوباري، جالو، البريقة، يفرن، رأس لانوف، سرت).

والجدير بالذكر، أن عملية التسجيل ستسمر إلى يوم الخميس2022/11/10 بنحو 250 طالبًا في اليوم. (وال)

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