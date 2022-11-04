إدارة شركة سرت تبحث أوجه التعاون مع شركة شلمبرجير

بحث رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز محمد فنتري، أوجه التعاون البنّاء مع شركة شلمبرجير للخدمات والطاقة، خاصة بعد توسع وزيادة نشاط الشركة في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من شلمبرجير، بحضور عضو مجلس الإدارة للعمليات إبراهيم فنوش، لمناقشة عمليات التنسيق لتوسيع مجال التعاون المثمر في تقديم المقترحات المبدئية لحلحلة مشاكل والاختناقات في المعدات السطحية وتأثيرها الإيجابي في زيادة القدرة الإنتاجية، إضافة إلى استعراض مجال تقليل الانبعاثات والإشعاعات (النورم) ومعالجة المياه المنتجة مع الزيت.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل المستمر بين الجانبان للعمل على تجاوز العقبات والتغلب على الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع والأعمال المشتركة.