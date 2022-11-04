مناقشة أوضاع قطاع الزراعة ببلدية السواني

السواني 04 نوفمبر 2022 (وال)- تركز الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان المجلس البلدي السواني الخميس، حول مناقشة أوضاع قطاع الزارعة والثروة الحيوانية بالبلدية.

ضم الاجتماع وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية تاج الدين همه، رفقة فريق من مديري الإدارات ورئيس لجنة التعويضات المنقولة وعميد وأعضاء المجلس البلدي، ومنسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلدية، وعدد من مديري المكاتب والقطاعات الخدمية بالبلدية.

وأكد الاجتماع على أهمية صيانة المستوصفات البيطرية التي تعرضت للعبث والتخريب والسرقة بسبب الأحداث الأخيرة التي وقعت في المنطقة، وكذلك العمل على توفير ودعم الأعلاف للمربين وتوفير التحصينات ضد الأمراض التي تصيب الحيوانات والدواجن.

وأشار عميد البلدية إلى أن مناطق سواني بن آدم والبلديات المجاورة، تعتبر من المناطق الزراعية التي تغطي الأسواق من منتجات الزراعية، ويجب دعم الفلاحين والمربين فيها بالأسمدة والأعلاف بالأسعار المناسبة، والعمل على تعويض المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم للعبث والتخريب والسرقة بسبب الأحداث والحروب.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية على ضرورة دعم المزارعين والفلاحين، من أجل توفير المنتجات الزراعية للمواطنين وبأسعار مناسبة.

وأكد رئيس لجنة التعويضات المنقولة خلال هذا الاجتماع على ضرورة حصر ممتلكات المواطنين التي تعرضت للتدمير والتخريب والسرقة بسبب الأحداث التي وقعت في المنطقة وضرورة تعويضهم. (وال)

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