تحذيرات جديدة وتكاثر الرياح على الساحل..الارصاد توضح

ليبيا الاقتصادية

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة غدا السبت على الساحل من زوارة إلى مصراتة.

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

اما الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه تكون، غدا، غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 05 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة، غدا، على الساحل من زوارة إلى مصراتة.

وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل مساء الغد إلى 2.75 متر على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

البحر هادئ إلى خفيف الموج يكون مضطربا مساء الغد على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

درجة حرارة سطح البحر 25 درجة.