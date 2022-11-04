اقتصاد

خاص.. محكمة البيضاء الابتدائية تحكم لصالح “عبد الوهاب مختار” بقضية المصرف التجاري الوطني

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على حكم محكمة البيضاء الابتدائية ضد رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني المكلف من قبل نائب محافظ المركزي “مصباح العكاري” .

وينص الحكم بأن “عبد الوهاب المختار” هو الممثل الشرعي والقانوني للمصرف التجاري الوطني.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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