خاص.. محكمة البيضاء الابتدائية تحكم لصالح “عبد الوهاب مختار” بقضية المصرف التجاري الوطني

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على حكم محكمة البيضاء الابتدائية ضد رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني المكلف من قبل نائب محافظ المركزي “مصباح العكاري” .
وينص الحكم بأن “عبد الوهاب المختار” هو الممثل الشرعي والقانوني للمصرف التجاري الوطني.
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على حكم محكمة البيضاء الابتدائية ضد رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني المكلف من قبل نائب محافظ المركزي “مصباح العكاري” .
وينص الحكم بأن “عبد الوهاب المختار” هو الممثل الشرعي والقانوني للمصرف التجاري الوطني.
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