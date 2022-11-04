مدير موقع خزان سلوق يكشف عن سرقة أنابيب حديدية بخط أجدابيا – بنغازي

طرابلس 04 نوفمبر 2022 (وال)- كشف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن وجود سرقة لعدد 10 أنابيب حديدية خاصة بتهوية غُرف صمامات الهواء بخط النقل الرئيسي أجدابيا – بنغازي.

وقال مدير موقع خزان سلوق إن اكتشاف السرقة تم خلال الجولة التفتيشية الدورية على المسارات، مؤكدًا أن التعدي على مكونات النهر الصناعي يُعد خيانة وطنية.

وأشار إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات، ومخاطبة الجهات الأمنية للتحرك وحماية حقول وأنابيب جهاز النهر الصناعي بمختلف مساراته. (وال)

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