الدبيبة يفتتح المقر الجديد لمراقبة التربية والتعليم في مصراتة

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مقر جديد لمراقبة التربية والتعليم في مدينة مصراتة بحضور وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين المحليين.

ووجه الدبيبة في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، تعليماته لوزارة التربية والتعليم للتنسيق مع المراقبات والبلديات في مختلف أنحاء ليبيا لتهيئة مواقع لإنشاء 500 مدرسة من 1500 مدرسة تعتزم الحكومة إنجازها خلال ثلاث سنوات، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على بناء مداس نموذجية تتوافر فيها الإمكانيات التي يريدها الطلاب واللازمة للعملية التعليمية.

وأشار في كلمته إلى معاناة قطاع التعليم واستمرار مشكلات العملية التعليمة والدراسية على المستويات كافة وبمختلف مراحل التعليم، مشددا على ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم وكوادره البشرية، لافتاً إلى أن برنامج عودة الحياة الخاص بالتعليم والذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية قبل أشهر، لا يستهدف إنشاء المباني فحسب وإنما أيضا يهدف إلى الارتقاء بالمعلم ومختلف مكونات العملية التعليمية.

وقال إن التعليم هو نقطة البداية الحقيقية للتغيير في هذا البلد وذلك من خلال عملية إصلاح وتطوير شاملة تشمل النظم التعليمية والمعلمين بمختلف مراحل التعليم، مشددا على ضرورة الارتقاء بالمعلمين للوصول إلى «ما يريده المجتمع» لأنه نطقة الانطلاق.