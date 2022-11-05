اقتصاد

بن طاهر : ليبيا تستورد 90% من الغذاء والحرب الروسية رفعت الأسعار

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن – رصد

قال المختص في الاقتصاد الزراعي، علي بن طاهر، إن ليبيا تستورد ما يصل الى  90%  وأكثر من الخارج باعتمادها بشكل كبير على غذائها من روسيا واوكرانيا،  ومع عدم استقرار الأسعار والحرب الروسية في  أوكرانيا، ارتفعت الاسعار بشكل كبير ومن الممكن ان ترتفع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بن طاهر، ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل قياسي عالمياً، أدى إلى تصاعده محلياً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التوترات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما تذبذب أسعار النفط وسيطرة الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من اختلال موازين العرض والطلب.

الوسوم

#اسعار الغذاء #الحرب الروسية الاوكرانية اقتصاد ليبيا الاسواق الليبية

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك