بن طاهر : ليبيا تستورد 90% من الغذاء والحرب الروسية رفعت الأسعار

الوطن – رصد

قال المختص في الاقتصاد الزراعي، علي بن طاهر، إن ليبيا تستورد ما يصل الى 90% وأكثر من الخارج باعتمادها بشكل كبير على غذائها من روسيا واوكرانيا، ومع عدم استقرار الأسعار والحرب الروسية في أوكرانيا، ارتفعت الاسعار بشكل كبير ومن الممكن ان ترتفع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بن طاهر، ان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل قياسي عالمياً، أدى إلى تصاعده محلياً، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التوترات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما تذبذب أسعار النفط وسيطرة الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من اختلال موازين العرض والطلب.