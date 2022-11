أسعار النفط تُسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 5%

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً عند تسوية تعاملات يوم الجمعة، وأغلق الخام الأميركي أعلى مستويات 92.5 دولار، وسط توقعات بأن تخفف الصين القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 5% أو بحوالي 4.44 دولار إلى 92.61 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 5.4%، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 4.1% إلى 98.57 دولار للبرميل وهو أعلى سعر تسوية منذ الثلاثين من أغسطس، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأفادت تقارير أن الصين تستعد لإدخال تعديلات كبيرة على سياستها المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا في غضون 5 أشهر أو 6 أشهر.

وفي سياق منفصل، كشفت بيانات Baker Hughes إضافة 3 منصات للتنقيب عن النفط في أميركا هذا الأسبوع، مقارنة بتوقعات إضافة 4 منصات.

