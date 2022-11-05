أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 05 نوفمبر 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 05 نوفمبر 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 05 نوفمبر 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 5.2575 دينار الدولار الامريكي – زليتن 5.2575 دينار الدولار الامريكي – بنغازي & طبرق 5.26 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 5.2575 دينار حوالات دبي-تركيا – 5.31.25 دينار اليورو – طرابلس = 5.20 دينار اليورو – بنغازي = 5.21 دينار الجنية الإسترليني 6.00 دينار الليرة التركية 0.28 دينار الدينار التونسي 1.62 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.40 دينار كسر الذهب عيار 18 ب207.00 دينار كسر الذهب عيار 21 ب241.50 دينار كسر الذهب عيار 24 ب276.00 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب1932 دينار كسر الفضة 2.6 دينار دولار بشيك المصدق: – 5.38 دينار “التجارة والتنمية” – 5.39 “مصرف الوحدة” – 5.34 “مصرف التجاري الوطني” “تقريبي”. نسبة السحب للبطاقات = 2.55%

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