تفاصيل مشروع خط أنابيب الغاز بين مصر وليبيا واليونان

الوطن / رصد

كشفت وكالة نوفا الإيطالية أن ليبيا تدرس مشروعًا جديدًا يمكن أن يحدث ثورة في الجغرافيا السياسية للبحر الأبيض المتوسط، عبر خط أنابيب غاز لربط حقول الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط باليونان عبر برقة.

جاء ذلك على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، في مقابلة مع محطة “سي إن بي سي العربية” التلفزيونية، وتتلخص الفكرة في بناء خطي أنابيب للغاز، بالإضافة إلى خط الأنابيب الحالي مع إيطاليا، أحدهما لربط الدولة الواقعة في شمال إفريقيا باليونان عبر البحر الأبيض المتوسط، والآخر يجب أن يصل إلى محطات الغاز بدمياط بمصر، على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال القاهرة.

وقالت الوكالة إن المشكلة الأولى هي أن ليبيا لا تنتج ما يكفي من الغاز في الوقت الحالي، ووفقًا لتقديرات “نوفا”، بلغ إجمالي إنتاج ليبيا من الغاز 9.23 مليار متر مكعب في عام 2021، مقابل متطلبات داخلية تبلغ حوالي 6 مليارات متر مكعب.

ومن الناحية النظرية، يمكن لليبيا تصدير ما يصل إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا سنويًا عبر “غرين ستريم”، خط أنابيب الغاز الذي يربط صقلية بحقول الغاز في جنوب غرب ليبيا.

وفي أبريل الماضي، قال السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بوتشينو إن “ليبيا يمكنها زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30 في المائة في عام واحد باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار”، شريطة أن يكون في طرابلس عبر سلطة تنفيذية قوية ومشتركة.