الشركة العامة للكهرباء تبدأ أعمال العمرة الجسيمة في محطة الرويس بالجبل الغربي 

طرابلس 05 نوفمبر 2022 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدء أعمال العمرة الجسيمة في محطة الرويس بالجبل الغربي.

وبحسب دائرة الإعلام بالشركة، فإن أعمال العمرة ستتواصل على أربعة إلى خمسة أسابيع، وينفذها فنيو ومهندسو الصيانة بالشركة، بالتعاون مع متخصصين من شركة سيمنس الألمانية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.

وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطط الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطاتها، حيث تبلغ القدرة الخاصة بالمحطة 145 ميغاوات. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال