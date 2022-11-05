الدولار يتداعى وتعافي للإسترليني واليورو وإرتفاع للذهب.. تعرّف على أرقام الإغلاق الأسبوعي للبورصة العالمية

سجل الدولار الأمريكي تراجعاً في إغلاق تداولات الأسبوع يوم أمس الجمعة، بأكثر من 1% بعد ارتفاع معدل البطالة بـ 3.7%، على الرفم من استمرار الفيدرالي رفع الفائدة بقوة.

فيما شهد اليورو إرتفاعاً مسجلًا 0.9873، وترتفع العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بـ 346 نقطة ، ومع إنخفاض الدولار شهد الذهب صعوداً ملحوظاً في المعاملات الفورية بأكثر من 2% وصولًا لـ 1,664 دولار للأوقية.

وارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ إلى 1.1224، معوضاً خسائر الجلسة السابقة حتى مع قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1989.

وأما النفط فقد ارتفعت أسعاره عند تسوية تعاملات الجمعة حيث أغلق الخام الأميركي عند مستويات 92.5 دولار، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 5% إلى 92.61 دولار للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنحو 5.4%.

وارتفع خام برنت بنسبة 4.1% إلى 98.57 دولار للبرميل وهو أعلى سعر تسوية منذ آواخر أغسطس مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 5.1%.

وتأثر السوق الموازي للعملات في طرابلس بتأثر السوق العالمية حيث أغلق تداول الدولار يوم الخميس عند 5.2750 دينار وأفتتح اليوم السبت عند 5.2550 دينار ، فيما ارتفع اليورو من 5.1700 يوم الخميس إلى 5.1900 دينار اليوم السبت .