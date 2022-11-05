وزارة النفط والغاز تشارك في اجتماع اللجنة الاستراتيجية طويلة المدى لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (لأبو)

شارك عضو المجلس التنفيذي لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (لأبو) “عبد الناصر الأمين” “محمد قنيدي” ، اجتماع اللجنة الاستراتيجية طويلة المدى 4 واجتماع المجلس التنفيذي 13 والاجتماع الوزاري العادي 43( وذلك بسبب عدم تمكن وزير النفط والغاز من حضور الاجتماع الوزاري) وبحضور الدول الأعضاء وبرئاسة وزير الموارد المعدنية الأنغولي ورئيس منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول الدورة الحالية بالعاصمة الأنغولية لواندا.

وخلال هذا الاجتماعات تمت مناقشة العديد من المواضيع حيث تم في الاجتماع الوزاري العادي 43 اعتماد: – تقرير اللجنة الاستراتيجية طويلة المدى، وكذلك برنامج عمل الأمانة العامة والميزانية التقديرية لمنظمة ألأبو لسنة 2023م.

إلى جانب عضوية كلاً من جمهورية غانا وجمهورية ناميبيا وجمهورية السنغال كعضو كامل بدل من مراقب، بأن تكون المساهمة في إنشاء البنك الأفريقي للطاقة عن طريقة مؤسسة استثمار الطاقة في إفريقيا التي تأسست من قبل منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (لأبو) كمجوعة.

وأيضاً وثيقة عامة حول الانتقال الطاقوي تكون كدليل للدول الأعضاء، بهدف دعم الصناعة النفطية بأفريقيا والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء لإستنضاب الثروة النفطية والاستفادة منها في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة، الموافقة علي ضم أعضاء جدد للمجلس التنفيذي لكلاً من جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية الكونغو وجمهورية جنوب أفريقيا.

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