بنغازي .. انطلاق معرض (بادر) المستدام لريادة الأعمال

بنغازي 05 نوفمبر 2022 (وال) _ نضم مركز رؤى لتنظيم المؤتمرات والندوات والفاعليات المختلفة صباح اليوم السبت، معرض (بادر) المستدام لريادة الأعمال تحت شعار (القيادة الواعية لموهبة رائدة)، حيث سيستمر المعرض المستدام الاقتصادي الداعم لثلاث أيام متتالية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية أوضحت رئيس اللجنة الثقافية بمركز روئ عفاف عبد المحسن: المعرض مقام للأخذ بيد أصحاب ريادة الأعمال الصغرى سواء كانوا من الشباب أو الشابات أو عائلات أنتجت ولم تعرض إنتاجها وصناعاتها وأعمالها وأفكارها المختلفة، وأيضا الذي لم يأخذ بيده من ناحية الدعم المادي، وذلك رغم أن هناك بنود كثيرة من خلال مصرف ليبيا المركزي وبعض المصارف الأخرى، تحتم عليهم أن يدعموا أصحاب المشاريع الصغرى وأصحاب ريادة الأعمال.

وأضافت عبد المحسن: رؤيتنا أن يكون هناك معرض يعمل على هذه الأعمال ويُبين أصحاب ريادة الأعمال وأفكارهم المختلفة، ونفس الوقت يُعتبر علاقة تشبيكية بين العاملين والقادرين على تمويلهم، على أمل أن يكون هناك أفكار جديدة في السوق الليبي ودعم الاقتصاد الليبي.

وفي ذات السياق ذكرت منسق ومنظم مشروع بادر المستدام هدى حامد الزوي: بأن اليوم بمثابة الافتتاح الذي ستعقبه جلسة حوارية لريادة الأعمال، وسيستمر المعرض ليوم 7 نوفمبر وسيحمل اليوم الثاني من المعرض ورشة عمل خاصة بالإعلاميين حول ريادة الأعمال.

وبينت: أن الفترة المسائية ستكون تقييم للمشاريع الريادية المقامه بالمعرض، وذلك التقييم يكون من اللجنة التقييمية للمشاريع، من ناحية هل هذه المشاريع قابلة أن تكون مشاريع ريادية بحيث يتطور من مشروع ناشئ إلى مشروع متوسط ومشروع كبير. (وال _ بنغازي) أ س

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