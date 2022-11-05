ارتفاع أسعار العقود الآجلة لخام برنت في ختام تعاملات الأسبوع إلى 98.48

ارتفعت أسعار النفط خلال ختام تعاملات الأسبوع، بأكثر من 4 %مع هبوط الدولار وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، بينما ينتظر المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة فيروس كورونا في الصين.

وعلى الرغم من أن مخاوف الركود العالمي حدت من المكاسب، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.81 دولار، أي 4.02 %، إلى 98.48 دولار للبرميل،كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.14 دولار، أي 4.7 %، إلى 92.31 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بنحو 5 %.