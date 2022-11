الحكومة الليبية تبحث دعم تجارة العبور مع السودان

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب علي فرج القطراني، اليوم السبت، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، وفد الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة برئاسة محمد أحمد الزين، ورئيس المنطقة الحرة الكفرة صالح بدر الزوي، ورئيس الجالية السودانية بالمنطقة الشرقية، وعدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية الليبية السودانية، بحضور وزير المواصلات عبد الحكيم محمد الغزيوي، ووزير الموارد المائية محمد عبد الكريم دومة.

وأشار القطراني في مستهل اللقاء، إلى أن السودان وليبيا تربطهما علاقات لها جذور تاريخية، مؤكدًا على ضرورة فتح

أفاق مشتركة بين البلدين الشقيقين، ودعم التعاون الاقتصادي المشترك لما له من تأثير إيجابي على الشعبين، وتحقيق المصالح المشتركة في ظل توافر الموارد الاقتصادية في البلدين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وناقش الحضور عدداً من الملفات الاقتصادية، منها أهمية الموقع الجغرافي لليبيا وتوظيف واستثمار الموارد في البلدين، وتحريك تجارة العبور والصعوبات والعراقيل التي تواجهها وحركة الموانئ والملاحة الجوية، وإنعاش القطاع الخاص والاستثمار المشترك.

كما ناقش الاجتماع ضرورة تفعيل واعتماد المنطقة الحرة الكفرة لأهميتها التي قد تنافس قطاع النفط وفتح المنفذ الحدودي بين البلدين بشكل رسمي لتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وإنشاء آبار مائية للاستفادة منها في المشاريع الزراعية، وتطرق الاجتماع إلى ضرورة تفعيل المشاريع الليبية المتعثرة في السودان، وملف حظر استيراد المواشي وأهمية الشراكات في قطاع الصناعة وفتح طريق الكفرة – دارفور.

وقال نائب رئيس الوزراء إن هناك بعض العراقيل أمام تفعيل اللجنة الليبية السودانية المشتركة، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستعمل على تذليلها لتسهيل حركة المستثمرين، مضيفًا أنه تم اتخاذ الخطوات الأولى لإنشاء المنطقة الحرة الكفرة – السودان عبر تنفيذ الطريق الرابط بينهما، كما أكد على أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة الليبية مع حكومة دولة السودان لفتح المنفذ الحدودي وتوفير الجانب الأمني وتأمين حركة الأفراد والبضائع بين البلدين، وحول ملف حظر استيراد المواشي أشار القطراني إلى أن هذا الملف سيحال إلى وزير الزراعة للنظر فيه ومعالجته.

من جانبه قال وزير الموارد المائية إن الأوضاع السياسية ألقت بظلالها على حركة الاستثمار المشترك مع دولة السودان والذي أثر سلبًا على ملف تنفيذ مشروع طريق الكفرة – دارفور، مضيفًا أن مشروع المنطقة الحرة تمت الموافقة عليه وجاري متابعته لإصدار قرار بذلك، مؤكدًا على أهمية دعم تجارة العبور بين البلدين، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية على استعداد لإنشاء آبار المياه في حالة تم توفر الأماكن وتحديدها.

بدوره قال زير المواصلات إن الوزارة شكّلت لجان ومكاتب استشارية لدراسة مشروع طريق الكفرة – السودان، لافتًا إلى أن الطريق الرابط بين بنغازي – الكفرة سيتم إنجازه خلال الفترة المقبلة.

