إنطلاق فعاليات الملتقى الأول لمعالجة أزمة الوقود والغاز بالزاوية

عقد بمدينة الزاوية اليوم السبت فعاليات الملتقى الأول لمعالجة أزمة الوقود والغاز، بحضور وزيري النفط والغاز والاقتصاد والتجارة وعدد من عمداء البلديات، بهدف تنظيم عمليات توزيع الوقود ومعالجة الصعوبات والعراقيل التي تواجه شركات التوزيع والبلديات في نقل و توزيع المحروقات.

كما أكد الحضور على ضرورة تنفيذ كافة القرارات والإجراءات الصادرة عن وزارتي النفط والغاز والاقتصاد والتجارة المتعلقة بمتابعة توزيع المحروقات، وإحالتها إلى الجهات المختصة لوضع آلية لمعالجتها.