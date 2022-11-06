اقتصاد

الزايدي: النظام الاقتصادي في ليبيا “مُشوَّه” وبغير هُويّة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكّد الخبير الاقتصادي عبدالله الزايدي، أن الاقتصاد الليبي يُعاني تشوّهًا هيكليًّا كبيرًا، بعد معاناته من تعدّد نظمه لعقود.

وقال الزايدي في تصريحات متلفزة تابعتها “الوطن”، أن ليبيا كانت ذات نظام رأسمالي في العهد الملكي، ثم دخلت في تطبيقات اشتراكية مضطربة، وهو ما جعل اقتصادها بغير هوية.

وأضاف: “نحن أمام مشكلات كبيرة تحتاج إلى آلية لهيكلة هوية الاقتصاد الليبي، فلدينا مشكلة في توزيع الثروة بشكل عادل، ومشاكل في البنى التحتية وفي توزيع ريع النفط، إضافة إلى وجود كادر كبير جدًّا من الموظفين في البلاد”.

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الوطن الليبية

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