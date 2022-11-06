المركزي: تراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من 5 دنانير

الوطن| متابعات

تراجع سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، إلى 4.99 د‫ينار مقابل 5.02 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 4.97 د‫ينار مقابل 4.93 دينار الخميس، وهبط الجنيه الإسترليني إلى 5.67 د‫ينار مقابل 5.72 دينار.

وتراجع سعر الريال السعودي إلى 1.32 د‫ينار مقابل 1.33 دينا والدرهم الإماراتي إلى 1.35 د‫ينار مقابل 1.36 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار الخميس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، في حين ارتفع سعر اليوان الصيني إلى 0.69 د‫ينار مقابل 0.68 دينار.

وتاليا أسعار العملات: