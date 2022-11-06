ارتفاع ملحوظ في أسعار السمك اليوم الأحد بسوق الحوت

ارتفعت أسعار السمك اليوم الأحد 6 نوفمبر بسوق الحوت طرابلس بشكل ملحوظ، حيث تأثرت بقلة العرض.

وأرتفع سمك الفروج بمقدار 10 دنانير ليبلغ اليوم 55 دينار بعد أن كان بالأمس 45 دينار، فيما سجلت التريليا أولى حمراء خشنة 40 دينار اليوم بعد ان كانت 35 أمس السبت، وهو نفس التغير في سعر الكلامار الذي ارتفع أيضاً من دينار35 إلى 40 دينار، وارتفع سمك الدندشي ليبلغ الـ 50 دينار اليوم بعد أن كان 45 دينار.

ويعزى الارتفاع وقلة العرض إلى الاضطرابات في الطقس والحالة الجوية الحالية.