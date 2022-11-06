انخفاض الدولار وصعود لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 06 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 06 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9923 دينار، مسجلاً انخفاضا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9719 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6788 دينار، والدولار الكندي 3.703 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2688 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3286 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3592 دينار، والدينار التونسي 1.538 دينار، والدرهم المغربي 0.4567 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 06 نوفمبر 2022: