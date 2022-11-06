البدء بضخ الإمداد المائي لمدينة بنغازي بعد إنتهاء أعمال الصيانة

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة سهل بنغازي، إنتهاء أعمال الربط بين خط 600 ملم وخط 400 ملم، بعد أن واصل فريق الصيانة بالشركة العامة للمياه أعماله حتى ساعات متأخرة من الليل، وجاري حالياً البدء بأعمال فتح صمامات الغرف 3، 4، 5 بالتدريج وفق خطة التشغيل المعتمدة بالجهاز.

وأكد جهاز النهر الصناعي بدء وصول المياه صباح اليوم الأحد لكافة مناطق بنغازي، مشيراً في السياق إلى إتمام تركيب صمام محطة رقم 85 من قبل فريق التشغيل والصيانة في موقع تازربو والذي تم الإعتداء عليه وسرقته خلال الأيام الماضية.