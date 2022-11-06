اطلاق أول مصرف رقمي في ليبيا

كشف رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الرقمي جمال عبدالمالك عن فتح باب الاكتتاب في أسهم رأس المال بقيمة 10 دينار للسهم الواحد على أن يدفع 40% من قيمة السهم مقدماً، ويدفع قيمة 60% على مدى 3 سنوات.

وقال عبد المالك لتطبيق بكم الاخباري إن هذا المصرف الرقمي هو الأول في ليبيا ومقره بنغازي، مبيناً أن المصرف يقدم الخدمات المصرفية بشكل كامل (عن بعد) مع حزمة من التطبيقات والمزايا التي تسهل العمليات والخدمات المصرفية بطريقة تواكب التطورات فـي القطاع المالي والمصرفي والتقني .