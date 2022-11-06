وصول آلاف الأطنان من الغاز المسال والقمح و 385 حاوية لميناء طرابلس البحري

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري السفينة GAZUNTTED التابعة لوكالة العالمية، محملة ب5000 طن من الغاز المسال، إضافة للسفينة MATILD.E التابعة لشركة ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 56 حاوية لبضائع متنوعة.

كما أستقبلت أرصفة الميناء السفينة MARINA التابعة لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 329 حاوية لسلع مختلفة ،بالإضافة لوصول السفينة NEW VICTORY، التابعة لشركة الهبيلو للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 26,556 طن من القمح.