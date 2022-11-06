بالوثائق.. بسبب مقابلة عون مع “السنوسي”  الدبيبة يعمم على وزراءه بعدم الخروج على الإعلام إلا بإذن رسمي￼

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير النفط والغاز “محمد عون” بخصوص تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بمنع إجراء أي مؤتمرات أو لقاءات صحفية إلا بإذن رسمي وذلك بعد مقابلة “عون” ببرنامج فلوسنا للإعلامي الاقتصادي “أحمد السنوسي” لتوضيح حقيقة مذكرة التفاهم التركية الليبية .

كما أكد عون عدم صحة منشور الحكومة قانونياً ،وفق العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة ، مطالباً بسحب المنشور وإلغاءه .

كما أشار “عون” إلى موافقة مجلس وزراء الوحدة الوطنية على بيع صحة هس مع تواصل الصحف المحلية والدولية بالخصوص باعتبار أنه عمل من صميم وزارة النفط فيجب الرد والتوضيح بالخصوص.

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