“العابد” يتابع مع “الفطيسي” الاجراءات التنفيذية لمذكرة التفاهم عن أهمية مؤامة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

تابع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية”علي العابد” اليوم الاحد خلال الاجتماع بديوان الوزارة، مع مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي “الاجراءات التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وذلك بحضور مديري الادارات والمكاتب بالجهتين.

حيث نوقش في الاجتماع أهمية مؤامة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وايضا تم النقاش حول وضع اليات لتنفيذ بقية بنود المذكرة فيما يتعلق بالتدريب والتكوين المهني وبئية العمل .

