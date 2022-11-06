“الوحدة الوطنية” تطلق المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية.. تعرف على تفاصيله

أطلقت حكومة الوحدة الوطنية المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية، حيث أصدر رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة” منشوراً يقضي ببدء المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية للجهات التابعة للحكومة، على أن تكون مرحلة الانطلاق في تشغيله بداية عام 2023.

حيث قام الفريق التقني والذي تشرف عليه الهيئة العامة للمعلومات، باستعراض تفصيلي للنظام ومراحل تطويره، والمتطلبات اللازمة لتشغيله.

وطالب الدبيبة الهيئة العامة للمعلومات بتقديم مقترح للائحة التشغيلية التي تلزم الجهات التابعة للحكومة بالشفافية الكاملة، في المشتريات والعطاءات التابعة لها من خلال إدماجه ضمن نظام العمل اليومي في الجهات العامة.

ووفق الحكومة فإن النظام الجديد يكفل إعلان الجهات عن عطاءاتها ومشترياتها والمواصفات الفنية الخاصة بها بما يُمكن الموردين من الاطلاع عليها للتقديم فيها، مع تحقيقه النظام المستوى المطلوب من الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، ويساهم في الحد من ظاهرة الفساد على نحو واسع.

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