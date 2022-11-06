الخارجية الأمريكية: واشنطن منفتحة على ربط الطاقة بين ليبيا واليونان

الوطن / رصد

قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن بلاده منفتحة على الربط بين اليونان وليبيا على مستوى الطاقة عبر خط من الأنابيب.

وأكّد برايس في تصريحات صحفية، بإيمان بلاده بأهمية تعزيز التعاون بين دول شرق البحر الأبيض المتوسط، من أجل تنمية الموارد، وتحقيق أمن الطاقة المستدامة.

وأضاف أن بلاده “مستمرة في دعم مشاريع الطاقة التي تربط أسواق الطاقة الحيوية، مثل شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا بأوروبا ، ولا سيما وصلات الكهرباء البينية التي تساعد في التحضير لانتقال الطاقة النظيفة الذي يعزز أمن الطاقة واستدامتها”.

وصرّح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ،

فرحات بن قدارة، في وقت سابق، إن ليبيا تدرس مشروع الربط بين اليونان و دمياط في مصر عبر إنشاء خطي أنابيب للغاز الطبيعي.

من جانبها استنكرت اليونان في الأسابيع الماضية توقيع حكومة الدبيبة مذكرة تفاهم مع أنقرة، تمنحها امتيازات التنقيب عن النفط والغاز الليبيَّيْن، حيث اعتبرت أثينا أن الصفقة غير قانونية.

وأيّد الاتحاد الأوروبي مخاوف أثينا، عبر إعلانه أن الصفقة تنتهك حقوق دولة أخرى، تتطلب مزيدا من التوضيحات، بالإضافة إلى تعارضها مع قانون البحار المعمول به.