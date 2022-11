قالت مديرة مستشفى العيون طرابلس “رانيا الخوجة” في تسجيل صوتي عبر الصفحة الرسمية لمستشفى العيون، اليوم الأحد في ردها حول تداول بعض الصفحات بأن 14 حالة أصيبت بالعمى بسبب وجود أدوية فاسدة وملوثة ومنتهية الصلاحية داخل المستشفى، مؤكدة أن هذه الأخبار كاذبة وعبارة عن شائعات منتشرة على مواقع التواصل، يبث فيها ضعاف النفوس ومن له مصالح شخصية من مثل هذه الاخبار.

وأكدت “الخوجة” بأن كل نتائج الحالات كانت إيجابية، ولا وجود لأي نمو من نوع بكتريا أو فطريات ولا ثلوث داخل حجرات العمليات، وتقرير الرقابة الدوائية موضح بأن الدواء صالح للاستعمال الإنساني وليست به أي مشكلة ،وذلك بعد استقبال 14 حالة بقسم الإسعاف والطوارئ يوم الخميس، وتم إيوائهم وأخذ عينات عشوائية من سائل العين لبعض الحالات وتحليل الفيروسات والبكتيريا والفطريات.

وأوضحت بأن بعض الحالات تعاني من اعتلال الشبكية السكري ومضاعفات مرض السكر داخل شبكية العين، نتيجة لوجوده بالجسم لفترة طويلة، بحيث يتم ضرب حوالي 55 إلى 60 حقنة كل يوم خميس، بقائمة تجهزها وحدة الشبكية بالمستشفى.

وأضافت “الخوجة” بأن الأطباء المتخصصين في شبكية العين شخصوا الحالات على أنها تحسس بالعين، مؤكدة بأن حالات التحسس تحدث لأي دواء يعالج الحالات المزمنة، وتم علاج جميع الحالات وتماثلت للشفاء، وخرجوا من المستشفى وهم بحالة جيدة وتتم متابعتهم عن قرب.

كما أوضحت في معرض ردها بأن جميع الأدوية تخزن داخل المخازن الخاصة بالمستشفى مع متابعة رؤوساء الأقسام في التخرين وتاريخ الصلاحية مع وجود شهادة رقابية، مؤكدة على أن المستشفى تقدم في أفضل الأدوية والخدمة الطبية.

The post مديرة مستشفى العيون بطرابلس ترد على الشائعات حول إصابة 14حالة بالعمى appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا