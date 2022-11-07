اعتماد مشروع تطوير مركز مدينة طرابلس

اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مشروع تطوير وتحسين مركز مدينة طرابلس والشوارع المتفرعة منه والواجهة البحرية للمدينة.

ويتضمن المشروع تحسين واجهات المباني وإعادتها لشكلها الأصلي، وإضافة الأشجار، وتركيب أثاث الشوارع بما ينسجم مع هوية المدينة، وإزالة المستحدثات على المباني كالأسلاك الكهربائية وأجهزة التكييف، واليافطات العشوائية وفق الحلول السريعة المناسبة.

وقال الدبيبة إن لطرابلس هويتها الخاصة والمميزة على مستوى عواصم العالم، مؤكداً ضرورة رجوع روح المدينة بتطوير مركزها.