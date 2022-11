قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّ بلاده تواصل دعم المشاريع التي تعزز ربط الطاقة لشرق المتوسط وشمال إفريقيا بأوروبا.

وأوضح برايس في تصريح لوكالة أثينا اليونانية أنّ الخارجية الأمريكية تركز بشكل خاص على توصيلات الكهرباء، حيث تعتقد أنّها تساعد في عملية انتقال الطاقة وتوفر الأساس لأمن الطاقة المستدام والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

جاءت هذه التصريحات ردا على الفكرة التي طرحها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الذي قال إنّ المؤسسة تدرس إنشاء خطين للغاز إلى اليونان وآخر إلى مدينة دمياط المصرية.

The post تعليقا على مد خط غاز من ليبيا إلى اليونان.. واشنطن تُعلّق وتدعم appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا