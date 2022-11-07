أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية الإثنين

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ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الاثنين، إلى خمسة دنانير مقابل 4.99 دينار أمس الأحد، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

واستقر سعر اليورو عند 4.97 دينار، وهبط الجنيه الإسترليني إلى 5.66 دينار مقابل 5.67 دينار.

وارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.33 دينار مقابل 1.32 دينا والدرهم الإماراتي إلى 1.36 دينار مقابل 1.35 دينار، وارتفع الدينار التونسي إلى 1.54 دينار من 1.53 دينار أمس. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، واليوان الصيني الذي بقي عند 0.69 دينار.

وتاليا أسعار العملات: