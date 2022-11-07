النيابة العامة تتصدى لواقعات فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بمصرف الجمهورية 

طرابلس 07 نوفمبر 2022 ( وال ) – أعلن مكتب النائب العام أن النيابة العامة تصدت لواقعات فساد شابت النشاط الموكل إلى مسؤولة قسم المحاسبة بوكالة مصرف الجمهورية – أبو عطني ، لانخراطها في جماعة إجرامية ضالعة في الاستيلاء على أموال موصوفة بالعمومية ، ومؤسسة لهذا الغرض.

وذكر المكتب أن التحقيق أفضى إلى واقعة الاستيلاء على أربعة ملايين وإثنين وخمسين ألفاً ومائة وإثنين وخمسين ديناراً ، وإثبات انصراف إرادة الموظفة، ومن أسهم معها في الاستيلاء على المبلغ المالي، فتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به ، حتى تأتَّي لها سحبه بمساعدة آخرين من ذوي قرباها. (وال _ طرابلس)

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