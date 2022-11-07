صعود للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 07 نوفمبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 07 نوفمبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 5.0001 دينار، مسجلاً انخفاضا نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9721 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6642 دينار، والدولار الكندي 3.6964 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2689 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3305 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3613 دينار، والدينار التونسي 1.5405 دينار، والدرهم المغربي 0.4574 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 07 نوفمبر 2022: