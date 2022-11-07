اقتصاد

انخفاض ملحوظ في سعر الدجاج الوطني المذبوح مع بداية شهر نوفمبر الحالي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

سجل فريق تطبيق بكم الإخباري انخفاضاً ملحوظاً في سعر الدجاج الوطني المذبوح خلال بداية شهر نوفمبر الحالي ،حيث وصل سعر الكيلو إلى 10 دنانير ونصف بتاريخ اليوم الإثنين 7نوفمبر .

واستطاع فريق التطبيق رصد انخفاض أسعار الدجاج تدريجياً بعدما سجل ارتفاعاً قبل شهر من الآن ،حيث كان سعره 13.250 دينار،ثم انخفض في يوم 13-10-2022 إلى 12.500، وبعدها بأسبوع انخفض بمقدار 250 درهم للكيلو الواحد ليصبح 12.250 .

وواصل سعر الكيلو في الانخفاض في يوم 2022.10.20 إلى 12.000دينار، ثم انخفض السعر ربع دينار ليصبح يوم 2022.10.24 إلى 11.750، وبعدها باربعة أيام أصبح السعر 11 دينار ، وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي أصبح السعر 10.75 دينار، وفي يوم 2022.11.2 أصبح السعر 10.500 دينار حتي الآن.

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