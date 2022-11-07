انخفاض العقود الآجلة لخام برنت النفطي 1.6 % إلى 96.99 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2 % في بداية التعاملات الآسيوية اليوم الإثنين، بعد أن أكدت الصين اتباعها نهج صارم لاحتواء فيروس كورونا، ما أدى إلى تبدد الآمال في انتعاش الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أو 1.6 % إلى 96.99 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها عند 96.50 دولار في وقت سابق، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.84 دولار للبرميل بانخفاض 1.77 دولار أو 1.9 % ليسجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 90.40 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.