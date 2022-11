أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف شركة تاتنفت الروسية أعمال الاستكشاف في منطقة حوض غدامس.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط إن الشركة استأنفت نشاطها في القطع الواقعة في حوض غدامس، وذلك بعد نقل الحفارة 51 لإجراء عملية اختبار للبئر D1-8214.

وأوضح المكتب الإعلامي أن إدارة المؤسسة عقدت اجتماعا مع شركة تاتنيفت لمناقشة نشاطها الاستكشافي لعام 2022، والأعمال الفنية المقترحة لعام 2023.

وكانت الشركة الروسية أعلنت في أكتوبر العام الماضي أنها استأنفت أعمال التنقيب بعد رفع حالة القوة القاهرة واستقرار الوضع في البلاد.

وتعمل الشركة الروسية “تاتنفت” في ليبيا بموجب اتفاقية امتياز من العام 2005 حتى العام 2014، وتوقفت أعمالها جراء الأعمال العسكرية في 2014.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط + ليبيا الأحرار

The post بعد تعليق نشاطها سابقا.. الوطنية للنفط تعلن استئناف شركة “تاتنفت” الروسية عملها في ليبيا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار