ميتا تسير على خطى تويتر وتخطط لتسريح آلاف الموظفين

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال إن مجموعة “ميتا” المالكة لفيس بوك وانستغرام وواتساب، تنوي تسريح آلاف الموظفين هذا الأسبوع بعد ما عرف بـ”مجزرة” تويتر حيث سرح الملياردير الأمريكي والمالك الجديد لتويتر إيلون ماسك نصف موظّفيها والبالغ عددهم 7500.

ويعمل في ميتا نحو 87 ألف موظف حول العالم حسب أرقام شهر سبتمبر، ووفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، فقد زوكربيرج مالك مجموعة ميتا حوالى 61% من ثروته، خلال العام الحالي ، فيما تقدر خسائر المجموعة بـ80 مليار دولار من قيمتها السوقية .

ويُتوقع وفق مصادر صحفية الإعلان عن قرار التسريح الأربعاء وأن يتأثّر 12 ألف من الموظّفين بأول إجراء من هذا النوع في تاريخ الشركة، بعد أن أعلنت الخميس الماضي مجموعتان في سيليكون فالي “سترايب” و”ليفت” تسريح عدد كبير من موظفيهما فيما جمدت “أمازون” التوظيف.

وتعاني المنصّات الإلكترونية التي يعتمد تمويلها على الإعلانات من خفض المعلنين إنفاقهم بسبب التضخم العالمي، وارتفاع معدّلات الفائدة.