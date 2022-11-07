الوطنية للنفط تعلن استئناف نشاط شركة تاتنيفت الروسية في حوض غدامس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عودة واستئناف نشاط شركة تاتنيفت الروسية في حوض غدامس، وذلك بعد نقل الحفارة 51 لإجراء عملية اختبار للبئر D1-8214.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم الإثنين أنها عقدت اجتماعا مع شركة تاتنيفت لمناقشة نشاطها الاستكشافي للعام 2022، والأعمال الفنية المقترحة لسنة 2023.

يشار إلى أن شركة تاتنيفت قد أعلنت في شهر أكتوبر من العام الماضي إستئناف أعمال التنقيب بعد رفع حالة القوة القاهرة واستقرار الوضع في ليبيا، وذلك بموجب اتفاقية امتياز من سنة 2005 .