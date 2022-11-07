تطبيق بكم يرصد الحركة التجارية بميناء الخمس خلال شهر أكتوبر

تابع تطبيق بكم الاخباري حركة السفن التجارية في ميناء الخمس البحري خلال أكتوبر الماضي، حيث إستقبل الميناء 16 سفينة تجارية، على متنها بضائع مختلفة بعدد 1567 حاوية وبوزن 27505 ألف طن، حيث بلغت وزن البضائع المفرغة بالطن 69723 ، في حين تم شحن 1206 ألف طن حاوية، بوزن 42218 طن.

وقال مدير مكتب الإعلام بالميناء عمر المنشار أن عدد السيارات والآليات الموردة بلغت 3564 سيارة، وأن عدد الحيوانات الموردة 1532 رأس من الأغنام، وبلغت كميات الحبوب الموردة 42218 طن، مبيناً بأن الميناء لم يستقبل بواخر وقود منذ خمس أشهر.