المنقوش تبحث مع نظيرها الإيطالي عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا

طرابلس 07 نوفمبر 2022 (وال)- جدّد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، دعم ومساندة بلاده لجهود حكومة الوحدة القائمة حاليًا في الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

جاء ذلك – خلال الاتصال الهاتفي – الذي أجراه تاجاني مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وهنأت الوزيرة المنقوش خلال الاتصال الهاتفي نظيرها الإيطالي لتوليه منصبه، مؤكدة على عمق العلاقات التاريخية والقديمة مع إيطاليا.

وناقش الوزيران أيضًا ملف حرس الحدود ومجابهة الهجرة غير الشرعية، وعودة الشركات الإيطالية لاستكمال إنشاء المشاريع العالقة منها مطار طرابلس الدولي، واستعداد الدولتين لتفعيل الاتفاقيات المشتركة.

كما استعرض الجانبان سُبل تعزيز آفاق علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في عدة مجالات مختلفة. (وال)

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