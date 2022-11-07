بريطانيا تقدم أكثر من 115 مليون دولار للاقتصادات النامية لمواجهة تغير المناخ

أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن استثمارات تزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 115 مليون دولار، لدعم الدول النامية في معركتها ضد آثار تغير المناخ.



وقال كليفرلي خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب27″، إن الازدهار طويل الأمد يعتمد على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة تكثيف جميع الدول لإجراءاتها بشأن تغير المناخ وإحداث التغيير الملموس المطلوب