“السمو” يشدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية ببلدية مصراتة

التقى وكيل وزارة الصناعة والمعادن للشؤون العامة وشؤون الإنتاج والمناطق الصناعية “مصطفى السمو”، مع اللجنة تنفيذ مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية ببلدية مصراتة، وذلك للوقوف على أخر المستجدات في تنفيذ المشروع.

كما شدد “السمو” خلال الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة نحو الإسراع في تنفيذ المشروع وتدليل الصعاب التي تعترض او تعرقل سير التنفيذ.

كما تم خلال هذا الاجتماع تكليف شركة الإنماء للاستثمارات الكهربائية بتنفيذ المشروع وتكليف فرق عمل لمتابعة التنفيذ تعمل تحت إشراف مركز الطاقات المتجددة ولجنة الإشراف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية