الوطنية للنفط وشركة “تاتنيفت” الروسية يناقشان النشاط الاستكشافي للشركة في ليبيا

ناقشت المؤسسة الوطنية للنفط، النشاط الاستكشافي لشركة “تاتنيفت” الروسيّة، خلال العام الحالي 2022، والأعمال الفنية المقترحة للعام القادم 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بعد سلسلة الاجتماعات الفنية السنوية بين الوطنية للنفط، والشركات الأجنبية المشاركة.

وبحث الاجتماع رفع حالة القوة القاهرة عن القِطع الممنوحة للشركة، التي استأنفت نشاطها في منطقة حوض غدامس، بعذ نقل الحفارة 51 التابعة للشركة الوطنية للحفر، لإجراء الاختبارٍ.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف عبد المنعم بطّيخ، ممثلًا عن الوطنية للنفط، وعددًا من المختصين والفنّيين بإدارة الاستكشاف، إضافةً إلى عدد من المختصين وذوي العلاقة من الشركة الروسية “تاتنيفت”.

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