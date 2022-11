الرئاسي يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع بلغاريا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، الرئيس البلغاري رومن راديف، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة العالمية للمناخ (COP -27) بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وبحث اللقاء سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين دولتي ليبيا وبلغاريا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما أطلع الرئيس البلغاري، رئيس المجلس الرئاسي على مجهوداته لتخفيف إجراءات الدخول للطلبة ورجال الأعمال الليبيين، مقدماً دعوةً رسميةً إلى المنفي لزيارة بلغاريا رفقة وفد من رجال الأعمال للاطلاع على فرص التبادل التجاري بين البلدين.

