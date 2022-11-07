قافلة مستشفى العيون طرابس تقدم الخدمات الطبية في عدة مدن

يواصل الفريق الطبي لقافلة مستشفى العيون طرابلس تقديم خدماته الطبية بمدن الشرق الليبى بإجراء الكشوفات على مرضى العيون واجراء العمليات الجراحية بمدن اجدابيا وشحات والمرج.

كما تقدم القافلة خدماتها لمرضى العيون بتزويدهم بكل ما يحتاجونه من معدات و مستلزمات و أدوية ، إذ يستعد مستشفى طرابلس للعيون فريق وحدة الشبكية هذه الايام لانطلاق العمليات الجراحية لمرضى الشبكية بقائمة تصل إلى 160 حالة .

وستجرى العمليات بمشاركة الطبيب الزائر – أحمد عيسى استشارى جراحة الشبكية و الجسم الزجاجى وطاقم الجراحين الليبين لتقليص قائمة الانتظار .