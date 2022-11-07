لجنة سوائل الحفر بالوطنية للنفظ تناقش آلية وضع ضوابط لاستخدام السوائل في الحفر البري والبحري

ناقشت لجنة سوائل الحفر بالمؤسسة الوطنية للنفط، نشاط عملها ومهامها، إضافةً إلى العمل على وضع ضوابط ومعايير استعمالات سوائل الحفر في مجال عمليات الحفر البري والبحري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الإثنين، بحثت فيه أيضًا، مدى الاستفادة من خام “أم الرزم” لمادة “البنتونايت” المحلية، والتي نجحت في الاختبار الذي أشرفت عليه وتابعته شركة الجوف.

وتطرق الاجتماع إلى أن الضوابط التي يجب العمل على وضعها في مجال الحفر البري والبحري، يُراعى فيها المقاييس العالمية المعمول بها من ناحية الجودة وتأثيرها على البيئة، إضافة إلى إجراء التحاليل والاختبارات اللازمة بمعهد النفط الليبي بمتابعةٍ من لجنة سوائل الحفر وإدارة الإنتاج وإدارة الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة.

ولفت المجتمعون إلى تعميم هذه الضوابط والمعايير على جميع الشركات الخدمية الموردة لمواد سوائل الحفر.

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